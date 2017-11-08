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07:30 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми судят обвиняемых в обрушении дома на Куйбышева

На скамье подсудимых: директора УК Моторостроитель Владимир Дроздов и Тамара Заремба, а также мастер участка Валерий Романов.

В Свердловском районном суде Перми весь день шло оглашение приговора по одному из самых громких дел в системе ЖКХ. На скамье подсудимых директора УК «Моторостроитель» Владимир Дроздов и Тамара Заремба, а также мастер участка Валерий Романов.

Следствие пришло к выводу, что именно из-за их действий, а точнее бездействий, произошло обрушение дома на Куйбышева, 103. Трагедия случилась в июне 2015 года, 2 человека погибло, 5 пострадали, 8 семей остались без крыши над головой.

Сергей Карпов, судья Свердловского районного суда: «Директор общества с ограниченной ответственностью УК “Моторостроитель” и исполнительный директор ООО УК “Моторостроитель” Заремба совершили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц. Мастер ООО “Моторостроитель” Романов совершил причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей».

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Руководители управляющей компании свою вину полностью отрицают. Между тем дом на Куйбышева, 103 сейчас полностью восстановили за счет муниципалитета. Жители вернулись в свои квартиры, но компенсации от коммунальщиков до сих пор не получили.

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Наталья Маскокова: «В принципе интересует компенсация. Поскольку 3 квартиры у нас потерпевших, которые потеряли абсолютно все. Все, что было, — рухнуло, и все исчезло. Морально жить тяжело в этой квартире».

Накануне дочитать обвинительное заключение в суде не успели. Вынесение приговора ожидается 8 ноября.

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