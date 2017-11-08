Рецидивиста из Омской области посадили на 18 лет за убийство супругов-пенсионеров

Омский районный суд определил судьбу 32-летнего жителя Большереченского района, который 13 мая насмерть забил металлической деталью от двери своих пожилых соседей. Как сообщает прокуратура Омской области, суд признал мужчину виновным сразу в нескольких преступлениях: в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление, в краже с незаконным проникновением в помещение и в угоне.

Убийство произошло 13 мая в селе Черналы. Молодой человек с несколькими судимостями за воровство поссорился со своим 70-летним соседом: пенсионер заподозрил рецидивиста в краже гусей. Разозлившись, рецидивист схватил металлическую дверную петлю и стал избивать ею старика по голове и по телу.

Когда сосед затих, мужчина вдруг увидел: в квартире находится 81-летняя супруга его жертвы. Рецидивист забеспокоился: а вдруг она что-то увидела? Чтобы убрать свидетельницу, он принялся избивать металлической петлёй и ей. Старушка скончалась на месте.

Затем незваный гость нашёл в квартире супругов ключи от гаража, открыл его и угнал оттуда мотоцикл. Правда, далеко на нём не уехал. Мотоцикл сломался, и рецидивист бросил его на одной из сельских улиц.

Вечером к своим подопечным зашла социальная работница. Она застала пожилого мужчину ещё живым. Однако через несколько дней пенсионер скончался в больнице.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Во время следствия выяснилось, что в день убийства он совершил ещё одно преступление — украл из гаража другого односельчанина вещи ценой в 3140 рублей.