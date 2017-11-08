Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
13Густой смог окутал Дели
07:25 (мск), источник: Om1.ru

Рецидивиста из Омской области посадили на 18 лет за убийство супругов-пенсионеров

Поводом для жестокой расправы над соседями-стариками послужила ссора… из-за гусей.

Омский районный суд определил судьбу 32-летнего жителя Большереченского района, который 13 мая насмерть забил металлической деталью от двери своих пожилых соседей. Как сообщает прокуратура Омской области, суд признал мужчину виновным сразу в нескольких преступлениях: в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление, в краже с незаконным проникновением в помещение и в угоне.

Убийство произошло 13 мая в селе Черналы. Молодой человек с несколькими судимостями за воровство поссорился со своим 70-летним соседом: пенсионер заподозрил рецидивиста в краже гусей. Разозлившись, рецидивист схватил металлическую дверную петлю и стал избивать ею старика по голове и по телу.

Когда сосед затих, мужчина вдруг увидел: в квартире находится 81-летняя супруга его жертвы. Рецидивист забеспокоился: а вдруг она что-то увидела? Чтобы убрать свидетельницу, он принялся избивать металлической петлёй и ей. Старушка скончалась на месте.

Затем незваный гость нашёл в квартире супругов ключи от гаража, открыл его и угнал оттуда мотоцикл. Правда, далеко на нём не уехал. Мотоцикл сломался, и рецидивист бросил его на одной из сельских улиц.

Вечером к своим подопечным зашла социальная работница. Она застала пожилого мужчину ещё живым. Однако через несколько дней пенсионер скончался в больнице.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Во время следствия выяснилось, что в день убийства он совершил ещё одно преступление — украл из гаража другого односельчанина вещи ценой в 3140 рублей.

Рецидивист полностью признал свою вину в двойном убийстве, в краже и в угоне. Омский областной суд приговорил его к 18 с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год после освобождения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бурков выигрывал политический баттл с Жириновским - ВИДЕО
Омские либерал-демократы потребовали встречи с губернатором Бурковым - ВИДЕО
Португалия заявила о возвращении РФ на «Евровидение» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь