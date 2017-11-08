Свердловский депутат предстанет перед судом за видеорегистратор в туалете

По данным ведомства, директор муниципального предприятия «Энергосервис» на следующий день после своего избрания депутатом, то есть 15 сентября 2017 года, установил видеорегистратор в уборной возглавляемой им организации. Камера запечатлела одного из работников МУПа, запись была сохранена в памяти регистратора.