Свердловский депутат предстанет перед судом за видеорегистратор в туалете

По данным ведомства, директор муниципального предприятия «Энергосервис» на следующий день после своего избрания депутатом, то есть 15 сентября 2017 года, установил видеорегистратор в уборной возглавляемой им организации. Камера запечатлела одного из работников МУПа, запись была сохранена в памяти регистратора.
«Тем самым обвиняемый нарушил конституционное право работника вышеуказанного предприятия на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени», — указывает прокуратура.
Ведомство отмечает, что обвиняемый раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено мировому судье. Санкция статьи о незаконном сборе сведений о частной жизни предусматривает до двух лет лишения свободы.