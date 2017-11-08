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08:04 (мск), источник: ЕАН

Свердловский депутат предстанет перед судом за видеорегистратор в туалете

В Красноуфимске будут судить местного депутата Андрея Мерзлякова, которому предстоит ответить за съемку сотрудников МУПа в туалете, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, директор муниципального предприятия «Энергосервис» на следующий день после своего избрания депутатом, то есть 15 сентября 2017 года, установил видеорегистратор в уборной возглавляемой им организации. Камера запечатлела одного из работников МУПа, запись была сохранена в памяти регистратора.

«Тем самым обвиняемый нарушил конституционное право работника вышеуказанного предприятия на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени», — указывает прокуратура.

Ведомство отмечает, что обвиняемый раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено мировому судье. Санкция статьи о незаконном сборе сведений о частной жизни предусматривает до двух лет лишения свободы.

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