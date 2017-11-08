В Омске вновь «минируют» здания
За минувший вечер силовикам поступило около 20 вызовов.
За минувший вечер силовикам поступило около 20 вызовов.
7 ноября телефонные террористы сообщили о минировании более десятка объектов на территории Омска. Сегодня с утра в одном из омских пабликов появилось сообщение об эвакуации гимназии № 74.
Накануне вечером в Омске была приостановлена работа множества крупных торговых комплексов и кинотеатров,
«Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — пояснил Алексей Командыков, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области.
Между тем поздно ночью силовикам пришлось эвакуировать даже жилой дом, но здесь причиной был не звонок, а сломанная электронная сигарета. Испугавшись непонятного прибора, жильцы вызвали полицию. В результате жильцам пришлось около двух часов провести на улице, пока здание проверяли на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, в сентябре в России прокатилась волна «минирований». Омск также пострадал от телефонных террористов. Силовики эвакуировали сотрудников и посетителей более 50 учреждений, в том числе дважды — администрацию города Омска. Позже оперативники сообщили, что звонки поступали