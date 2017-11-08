В Омске вновь «минируют» здания

7 ноября телефонные террористы сообщили о минировании более десятка объектов на территории Омска. Сегодня с утра в одном из омских пабликов появилось сообщение об эвакуации гимназии № 74.

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Накануне вечером в Омске была приостановлена работа множества крупных торговых комплексов и кинотеатров, из-за этого вечером в городе также образовались 7-баллльные пробки на дорогах. В полиции рассказали, что ни в одном из «заминированных» зданий не было никаких опасных предметов.

«Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», — пояснил Алексей Командыков, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области.

Между тем поздно ночью силовикам пришлось эвакуировать даже жилой дом, но здесь причиной был не звонок, а сломанная электронная сигарета. Испугавшись непонятного прибора, жильцы вызвали полицию. В результате жильцам пришлось около двух часов провести на улице, пока здание проверяли на наличие взрывоопасных предметов.