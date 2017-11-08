В Ташкенте милиция задержала цыганскую банду «посудных мошенников»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранительные органы Ташкента задержали банду мошенников, которые на протяжении нескольких лет продавали якобы брендовую посуду за полцены.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранительные органы Ташкента задержали банду мошенников, которые на протяжении нескольких лет продавали якобы брендовую посуду за полцены.
Сотрудниками Городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента был разработан оперативный план по установлению лиц, которые, как оказалось, являются иностранцами.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое граждан Молдовы цыганской национальности Плешко Александр 1991 года рождения и Чеботарь Александр 1987 года рождения. Мужчины временно проживали в гостинице на территории Ташкентской области.
Как выяснилось, мошенники приобретали на столичных рынках товары разных видов и путем обмана продавали их гражданам за более высокие цены.
«На рынке “Абу Сахий” расположенного в Чиланзарском районе приобретали разные кухонные принадлежности, комплекты посуды и другие товары за низкие цены, после чего на рынках, в супермаркетах и около многоэтажных домов города Ташкента обманным путем продавали их гражданам за высокие цены», — сообщили в
Широкую популярность банда получила благодаря социальным сетям, где все чаще можно было увидеть посты о мошенниках, наводнивших столичные улицы и микрорайоны, и предлагающих приобрести якобы брендовую посуду за полцены.
Подобная волна охватывала Ташкент около года назад, но потом приутихла после череды статей в СМИ и обсуждений в социальных сетях.
По словам очевидцев, преступники действуют почти всегда по схожему сценарию. Презентабельно одетый мужчина, говорит, что едет с престижной выставки элитной посуды, где представлял свою компанию Zepter, Hoffburg, SwissHome или другой бренд.