В Ташкенте милиция задержала цыганскую банду «посудных мошенников»

Источник: Podrobno.uz

Сотрудниками Городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента был разработан оперативный план по установлению лиц, которые, как оказалось, являются иностранцами.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое граждан Молдовы цыганской национальности Плешко Александр 1991 года рождения и Чеботарь Александр 1987 года рождения. Мужчины временно проживали в гостинице на территории Ташкентской области.

Как выяснилось, мошенники приобретали на столичных рынках товары разных видов и путем обмана продавали их гражданам за более высокие цены.

«На рынке “Абу Сахий” расположенного в Чиланзарском районе приобретали разные кухонные принадлежности, комплекты посуды и другие товары за низкие цены, после чего на рынках, в супермаркетах и около многоэтажных домов города Ташкента обманным путем продавали их гражданам за высокие цены», — сообщили в пресс-службе ГУВД. При этом покупателей обманывали, что якобы данные товары изготовлены в Европе.

Широкую популярность банда получила благодаря социальным сетям, где все чаще можно было увидеть посты о мошенниках, наводнивших столичные улицы и микрорайоны, и предлагающих приобрести якобы брендовую посуду за полцены.

Подобная волна охватывала Ташкент около года назад, но потом приутихла после череды статей в СМИ и обсуждений в социальных сетях.