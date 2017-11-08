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08:26 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте милиция задержала цыганскую банду «посудных мошенников»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правоохранительные органы Ташкента задержали банду мошенников, которые на протяжении нескольких лет продавали якобы брендовую посуду за полцены.

Источник: Podrobno.uz

Сотрудниками Городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента был разработан оперативный план по установлению лиц, которые, как оказалось, являются иностранцами.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое граждан Молдовы цыганской национальности Плешко Александр 1991 года рождения и Чеботарь Александр 1987 года рождения. Мужчины временно проживали в гостинице на территории Ташкентской области.

Как выяснилось, мошенники приобретали на столичных рынках товары разных видов и путем обмана продавали их гражданам за более высокие цены.

«На рынке “Абу Сахий” расположенного в Чиланзарском районе приобретали разные кухонные принадлежности, комплекты посуды и другие товары за низкие цены, после чего на рынках, в супермаркетах и около многоэтажных домов города Ташкента обманным путем продавали их гражданам за высокие цены», — сообщили в пресс-службе ГУВД. При этом покупателей обманывали, что якобы данные товары изготовлены в Европе.

Широкую популярность банда получила благодаря социальным сетям, где все чаще можно было увидеть посты о мошенниках, наводнивших столичные улицы и микрорайоны, и предлагающих приобрести якобы брендовую посуду за полцены.

Подобная волна охватывала Ташкент около года назад, но потом приутихла после череды статей в СМИ и обсуждений в социальных сетях.

По словам очевидцев, преступники действуют почти всегда по схожему сценарию. Презентабельно одетый мужчина, говорит, что едет с престижной выставки элитной посуды, где представлял свою компанию Zepter, Hoffburg, SwissHome или другой бренд.

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