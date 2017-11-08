Красноярские журналисты «подкинули» депутату Горсовета крысу

Депутат красноярского Горсовета Андрей Бадюков в социальных сетях прокомментировал инцидент с мертвой крысой, найденной журналистами ТВК во время проверки комбината школьного питания.

По словам народного избранника, 7 ноября журналисты «взяли штурмом» комбинат школьного питания, директором которого и является Бадюков. Они якобы перелезли через забор, прибежали в мясной цех и подложили мертвую крысу.

«Там на скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне ретро-холодильника. Задали много вопросов. Говорили отчаянно и энергично. Все сняли и счастливые уехали. Вот только крысу забыли забрать. Но мы вернем, нам чужого не надо», — написал Бадюков.

В комментариях депутат отметил, что на комбинате регулярно проводятся проверки. Несмотря на то, что на предприятии действительно находят некоторые нарушения, «крысу специалисты еще не находили», заявил Бадюков.