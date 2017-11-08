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08:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские журналисты «подкинули» депутату Горсовета крысу

Андрей Бадюков прокомментировал скандал с комбинатом школьного питания.

Депутат красноярского Горсовета Андрей Бадюков в социальных сетях прокомментировал инцидент с мертвой крысой, найденной журналистами ТВК во время проверки комбината школьного питания.

По словам народного избранника, 7 ноября журналисты «взяли штурмом» комбинат школьного питания, директором которого и является Бадюков. Они якобы перелезли через забор, прибежали в мясной цех и подложили мертвую крысу.

«Там на скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне ретро-холодильника. Задали много вопросов. Говорили отчаянно и энергично. Все сняли и счастливые уехали. Вот только крысу забыли забрать. Но мы вернем, нам чужого не надо», — написал Бадюков.

В комментариях депутат отметил, что на комбинате регулярно проводятся проверки. Несмотря на то, что на предприятии действительно находят некоторые нарушения, «крысу специалисты еще не находили», заявил Бадюков.

Отметим, что объединенный муниципальный комбинат питания сейчас обслуживает около 57 школ.

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