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08:28 (мск), источник: УралПолит.ру

Житель Екатеринбурга, который пытался в роддоме зарезать свою беременную жену, избежал колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который в роддоме напал с ножом на свою беременную жену.

Резонансный инцидент произошел вечером 29 июля в роддоме на переулке Суворовском в уральской столице. Во время посещения супруги мужчина в отделении акушерской патологии достал принесенный с собой нож и нанес не менее 20 ударов в живот жене, находящейся на 9 месяце беременности.

«От нанесенных повреждений женщина упала на пол, а мужчина, посчитав, что его супруга скончается и ее беременность будет прервана, скрылся с места происшествия», — рассказали УралПолит.Ru в областной прокуратуре.

Женщине в срочном порядке провели операцию, в результате которой на свет появился ее сын, которому из-за ножевых ранений также была оказана медицинская помощь.

Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, представляет опасность для себя и окружающих лиц, с возможностью причинения существенного вреда.

В настоящее время уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга для назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

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