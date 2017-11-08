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08:28 (мск), источник: VN.ru

Последние 11 тыс. рублей женщина отдала «ясновидящей»

Одиннадцать тысяч за полчаса работы. Именно столько отдала жительница Новосибирска ясновидящей за то, что та якобы поправила женщине карму. Позже клиентка призналась: позитивных изменений в жизни не произошло, но деньги уже никто не вернул.

Рассказывая о том, что случилось с ней в октябре, Наталья не может сдержать слез: в жизни все пошло не так. Тяжело заболела старенькая мама. Чтобы ухаживать, пришлось оставить работу. Женщина пришла к мысли: ее проблемы — за гранью материального мира, и решить их сможет магия. А тут как раз подвернулось объявление в газете. Ясновидящая Амина обещала помочь. Наталья поверила рекламе и пошла на прием.

— Она взяла меня за руку и говорит: «Вот поверь мне, тебе очень тяжело, если ты сейчас не обратишься ко мне, то тебе будет очень плохо, ты скоро станешь инвалидом и не сможешь помочь своей матери» и все такое, а моей маме 80 лет, она инвалид первой группы. Я плачу, а она мне говорит: «Ты мне не веришь что ли?». Я говорю, что не знаю кому верить, кругом ложь и обман. И она мне говорит: «Я честно тебе говорю, поверь. 11 тысяч, которые ты мне заплатишь, — это еще мало, ты пришла вовремя» — рассказывает жительница Новосибирска Наталья Котина.

Гадалка объяснила: одиннадцать тысяч — это еще со скидкой. На эти деньги она закажет аравийские свечи и будет три ночи менять Наталье судьбу. Как именно — не сказала. Отчаявшаяся женщина принесла нужную сумму. Сладкие обещания, что впереди счастливые дни, не сработали.

— Я вернулась к ней и говорю: «Амина, верни мне деньги, пожалуйста». А она мне говорит: «Поверь, только я могу тебе помочь, больше никто», — рассказывает Наталья.

В итоге проблем у Натальи только прибавилось — появились еще и финансовые. Съемочная группа ОТС решила пообщаться с ясновидящей и выяснить, почему магия не подействовала.

Попасть к гадалке оказалось нетрудно. Она даже не спросила, с чем к ней придет очередной клиент. Может быть, правда, ясновидящая?.. Отправляясь к Амине, журналисты взяли скрытую камеру. Однако снимать было особо нечего. Пять минут беседы, из них половину времени «ясновидящая» буквально вымогала деньги.

Пять минут консультации обошлись в тысячу рублей. Многие жители области за такую сумму работают полный день, а то и не один. А у нашей героини Натальи «ясновидящая» выманила в 11 раз больше.

Ни документов, ни взятых с Натальи денег. Вместо этого гадалка начала скандал и вытолкала журналистов за дверь.

Удастся ли вернуть деньги Натальи с помощью юристов — вопрос. Опытные законники говорят: привлечь гадалку к ответственности не просто.

— Если гадалки предлагают какие-то виды услуг, например, проведение обряда и проводят его, то в гражданском праве у нас есть презумпция свободы договора, и какие услуги вы оплатили, такие и получили, тут какого-то конкретного результата вам не обещали, а если обещали, то это уже другая ситуация, — говорит адвокат Константин Черкасов.

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Если маг и волшебник обещал что-то конкретное — например, изменить жизнь, то можно написать заявление о мошенничестве. Тогда заниматься ясновидящей станут полицейские.

Но есть и другая сторона. Психологическая. Врач-психотерапевт Анна Ямилева утверждает: к ясновидящим и гадалкам идут люди с высоким уровнем тревоги. Псевдомаги дают им иллюзию контроля над жизнью и одновременно как будто позволяют переложить ответственность. Поэтому финансовые потери — не самое опасное, что может случиться с жертвой лжеволшебника.

— К ясновидящим обращаются люди с высоким уровнем тревоги с детства, тогда они в целом неуверенны в мире, в других людях, тогда они ищут значимую фигуру, на которую можно было бы опереться, — отметила врач-психотерапевт Анна Ямилева.

Когда такая значимая фигура внезапно оказывается обманщиком, жертва гадалки получает дополнительный стресс, попадает в море новых психологических и денежных проблем. Назвать себя магом и колдуном может любой. Назвать человека мошенником может только суд. Кому заплатила деньги Наталья, каждый решает для себя.

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Последние 11 тыс. рублей женщина отдала «ясновидящей»
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