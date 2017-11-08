Сотрудника ППС осудят за избиение 4 человек при задержании в Кыштыме
Страж порядка отстранен от работы, но вины своей так и не признал.
Страж порядка отстранен от работы, но вины своей так и не признал.
Сотрудник полиции обвиняется в трех эпизодах превышения должностных полномочий в Кыштыме (Челябинская область) — дело в отношении стража порядка передано в суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Установлено, что преступления совершались в течение 2017 года во время задержания граждан. Сотрудник ППС ОМВД «Кыштымский» применял к горожанам физическую силу, причиняя побои. От его действий пострадали одна женщина и трое мужчин. Произвол продолжался, пока потерпевшие не обратились в Следственный комитет.
«Утверждено обвинительное заключение по трем эпизодам превышения должностных полномочий. Дело передано в суд для рассмотрения по существу», — рассказал и.о. прокурора Кыштыма Константин Паутов.
В настоящее время сотрудник полиции отстранен от службы. Свою вину в совершении преступлений стаж порядка так и не признал, заявляя, что не бил граждан.