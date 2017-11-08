В Перми будут судить 15-летнего подростка, который травмировал прохожего

«Вечером 12 июля 2017 года около гаражей по улице Братской между малознакомыми 18-летним жителем города Перми и 15-летним обвиняемым произошла ссора на почве личных неприязненных отношений», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Подросток обладал навыками борьбы. Во время потасовки он совершил бросок своего оппонента. От удара об асфальт юноша получил закрытую черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.