В Перми будут судить 15-летнего подростка, который травмировал прохожего
Школьник применил боевой приём, поссорившись с малознакомым юношей.
Школьник применил боевой приём, поссорившись с малознакомым юношей.
Перед судом предстанет 15-летний пермяк, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью перохожему.
«Вечером 12 июля 2017 года около гаражей по улице Братской между малознакомыми 18-летним жителем города Перми и 15-летним обвиняемым произошла ссора на почве личных неприязненных отношений», — сообщает
Подросток обладал навыками борьбы. Во время потасовки он совершил бросок своего оппонента. От удара об асфальт юноша получил закрытую
Расследование завершилось и дело направлено в суд.