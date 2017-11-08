В Прикамье в лобовом ДТП погибла мать с двумя детьми

Ранним утром 8 ноября на 59-м километре автодороги Пермь — Березники лоб в лоб столкнулись Geely Emgrand, в котором ехала семья с тремя детьми, и УАЗ «Патриот».

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу по неустановленной причине выехал водитель иномарки. На месте погибла его супруга и две дочери 6 и 8 лет. Сам мужчина и еще один ребенок госпитализированы.