В Прикамье в лобовом ДТП погибла мать с двумя детьми
Еще три человека пострадали.
Еще три человека пострадали.
Ранним утром 8 ноября на 59-м километре автодороги Пермь — Березники лоб в лоб столкнулись Geely Emgrand, в котором ехала семья с тремя детьми, и УАЗ «Патриот».
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, на встречную полосу по неустановленной причине выехал водитель иномарки. На месте погибла его супруга и две дочери 6 и 8 лет. Сам мужчина и еще один ребенок госпитализированы.
Также травмы получила пассажирка УАЗа, ее доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка. На месте работают полицейские.