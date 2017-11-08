В Уфе в массовом ДТП у «Фольксвагена» оторвался двигатель

Предварительно установлено, что «Фольксваген» занесло и развернуло поперёк дороги. После этого иномарка по касательной столкнулась с «Чери». От удара китайскую машину отбросило на три припаркованных автомобиля, а «Фольксваген» врезался в «Ладу».