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08:27 (мск), источник: Podrobno.uz

В Самарканде неизвестные зарезали крупного валютчика

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Пастдаргамском районе Самаркандской области Узбекистана неизвестные с ножом напали на одного из крупных в районе валютчиков Абдуллу Арифжанова, известного в народе по прозвищу «Абдулла долларчи».

Источник: Podrobno.uz

У Арифжанова украли крупную сумму иностранной валюты и бросили его в яблоневый сад. Мужчина с ножевыми ранениями госпитализирован в районную больницу, передает «Радио Сводоба». О стоянии его здоровья ничего не сообщается.

«Они напали на него с ножом и забрали у него деньги. Украли несколько тысяч долларов, а самого бросили в яблоневый сад. В настоящее время идет следствие. Разыскиваются лица, напавшие с ножом на Арифжанова», — сказал сотрудник правоохранительных органов.

По данным радио, Абдулла Арифжанов считался одним из самых богатых людей в Пастдаргамском районе.

Мужчина владел несколькими магазинами и занимался куплей-продажей иностранной валюты. По словам односельчан, по этой причине местные жители прозвали его «Абдулла долларчи».

«Люди, которые хотели обменять крупную сумму валюты, шли в его “точки” в городе Джума. Он менял только крупную сумму валюты. Говорят, что на него напали с ножом, чтобы забрать у него деньги. Абдулла все время носил при себе 5−10 тысяч долларов», — сказал один из собеседников из Пастдаргамского района.

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