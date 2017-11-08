В Самарканде неизвестные зарезали крупного валютчика

Источник: Podrobno.uz

У Арифжанова украли крупную сумму иностранной валюты и бросили его в яблоневый сад. Мужчина с ножевыми ранениями госпитализирован в районную больницу, передает «Радио Сводоба». О стоянии его здоровья ничего не сообщается.

«Они напали на него с ножом и забрали у него деньги. Украли несколько тысяч долларов, а самого бросили в яблоневый сад. В настоящее время идет следствие. Разыскиваются лица, напавшие с ножом на Арифжанова», — сказал сотрудник правоохранительных органов.

По данным радио, Абдулла Арифжанов считался одним из самых богатых людей в Пастдаргамском районе.

Мужчина владел несколькими магазинами и занимался куплей-продажей иностранной валюты. По словам односельчан, по этой причине местные жители прозвали его «Абдулла долларчи».