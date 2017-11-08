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08:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе воры-сладкоежки украли из магазина конфеты и шоколад

Похоже, они не подозревали, что совершают преступление прямо под камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как два молодых человека после недолгих раздумий начинают обчищать прилавок со сладостями. Один из них наполнял вкусностями внутренние карманы куртки, второй — свой рюкзак.

Добычей злоумышленников стали кондитерские изделия на сумму в несколько тысяч рублей. Сейчас их ищет полиция.

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