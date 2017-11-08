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10:27 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове пенсионер погиб после падения с четвертого этажа

В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины после падения с высоты четвертого этажа.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По данным следствия, 7 ноября возле дома на улице Космонавтов 34-б обнаружили тело 64-летнего местного жителя с повреждениями, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, пенсионер упал из окна своей квартиры, которая находится на четвертом этаже.

Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится доследственная проверка, которая установит обстоятельства гибели мужчины, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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