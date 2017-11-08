В Ростове пенсионер погиб после падения с четвертого этажа

По данным следствия, 7 ноября возле дома на улице Космонавтов 34-б обнаружили тело 64-летнего местного жителя с повреждениями, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, пенсионер упал из окна своей квартиры, которая находится на четвертом этаже.