Иномарка насмерть сбила 72-летнюю женщину на Южном Урале
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Пенсионерка скончалась от травм после наезда иномарки в Саткинском районе, сообщают в региональном УГИБДД.
Аварию в посёлке Бердяуш зафиксировали 7 ноября около 19:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 72-летняя женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте, и водитель Daewoo Nexia не сумел избежать наезда.
Напомним, ранее на трассе в Челябинской области под колёсами автомобилей погиб другой пешеход, который решил пересечь проезжую часть в темноте.