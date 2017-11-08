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09:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Иномарка насмерть сбила 72-летнюю женщину на Южном Урале

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка скончалась от травм после наезда иномарки в Саткинском районе, сообщают в региональном УГИБДД.

Аварию в посёлке Бердяуш зафиксировали 7 ноября около 19:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 72-летняя женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте, и водитель Daewoo Nexia не сумел избежать наезда.

Напомним, ранее на трассе в Челябинской области под колёсами автомобилей погиб другой пешеход, который решил пересечь проезжую часть в темноте.

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