Как жителям Башкирии не угодить в ловушку жулика
Полицейские раскрывают самые распространенные мошеннические схемы и дают советы, как от них уберечься.
Полицейские раскрывают самые распространенные мошеннические схемы и дают советы, как от них уберечься.
По данным МВД РБ, на начало ноября в Башкирии зарегистрировано около 4000 сообщений о мошенничествах, раскрыто 630 преступлений. В основном, это так называемые бесконтактные мошенничества: злодеи используют смартфоны, а также различные сайты или соцсети, где предлагают
Разобраться с каждым из видов мошенничеств помогал начальник отделения по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по РБ Владислав Хаметгареев.
ЛЮБИТЕЛИ СКИДОК — ПОДАРОК ДЛЯ ЖУЛИКА.
Такие популярные сайты как «Авито», а также группы совместных закупок в соцсети «Вконтакте» давно уже полюбились охотникам за легкими деньгами. Действуют преступники разными способами, но всегда берут на вооружение принцип: люди любят, когда дешево.
Особо искусные жулики изготавливают
— Один мошенник перекупил у девушки группу, которая занимается совместными закупками. Люди перечисляли ему деньги за брендовые товары, а он и не думал
Совет полицейского: Не стоит переводить деньги за товар, который вы в руках не держали. Если вы
ОТКРЫЛ СМС И… СТАЛ БАНКРОТОМ.
Охотники за легкими деньгами неустанно совершенствуют способы залезть в чужой карман. Ведь многие уже не ведутся на старую уловку: утром деньги, вечером стулья — и требуют личной встречи. Но даже если покупатель согласился к вам приехать, продолжайте держать ухо востро.
— Есть такая схема как «мнимый перевод», — рассказывает Владислав Хаметгареев. — Человек приезжает за товаром и говорит: я вам деньги на карту перешлю. При вас вводит данные карты в специальной программе, похожей на
Нередко жулики звонят и представляются сотрудниками банка. Говорят, дескать, ваш счет «заморожен». А потом отправляют доверчивого человека к банкомату, где просят произвести конкретные манипуляции — якобы для того, чтобы разблокировать счет. В итоге, мошенник получает доступ ко всем вкладам и счетам своей жертвы.
— Еще опасность — одна из наиболее хитрых — это вирусы, вскрывающие ваши счета, — отмечают представители МВД. — Они могут проникнуть в смартфон через подключенную к номеру телефона кредитку, через интернет, если вы заходите на сомнительные сайты, или даже через обычные смски.
Если раньше мошенники отправляли сообщения
Совет полицейского: Не пользоваться подозрительными
МАСКАРАД ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ.
Есть другой вид мошенников — особенно творческие натуры: ради наживы они разыгрывают перед потенциальной жертвой целый спектакль. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди.
— До сих пор по квартирам пенсионеров ходят
Зачастую такие жулики или продают
— Очень популярной стала еще одна схема: к пенсионеру обращается человек и рассказывает слезливую историю: дескать, помогите, брат в больнице, а я сам тут проездом, нужны срочно деньги, а я, мол, оставлю все свое золото в залог, — раскрывают жульническую схему полицейские. — Сердобольная бабушка отдает деньги, а мошенник исчезает. После оказывается, что оставленное золото на самом деле — китайская бижутерия.
В магазинах теперь купюрой «банка приколов» никого не удивишь — разве что рассмешишь. Но преступники взяли на вооружение другой вариант, так называемый «подлом» денег.
— Мошенник приходит на кассу магазина с мелким товаром и демонстрирует продавцу крупную купюру, а параллельно увлекает жертву болтовней. Пока кассир отсчитывает сдачу, мошенник ловко прячет свои деньги и, получив наличку, уходит, — рассказывает Владислав Хаметгареев. — Недостача обнаруживается много позже, когда злодея и след простыл.
Совет полицейского: Такие мошенники обычно действуют с сообщниками и очень болтливы. Не стоит сразу вступать в беседу, прежде попросите предъявить документы, а если у вас остались сомнения, не лишним будет позвонить в организацию, которую гости якобы представляют и подтвердить их компетентность. Если у вас есть знакомые бабушки и дедушки, проведите с ними еще раз беседу, чтобы в квартиру посторонних не пускали и деньги никому не давали.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
«ЛЮБОВЬ» НА МИЛЛИОН.
69-летняя уфимка попалась на удочку не простого жулика — а настоящего альфонса. В соцсети женщина познакомилась с мужчиной, который представился иностранцем, и стал заваливать даму комплиментами.
А потом вдруг объявил, дескать, он ждет посылку с важными документами, но для этого нужны деньги — и попросил в долг у своей приятельницы.
Пенсионерка и не подумала ничего дурного — семь раз перечисляла она деньги своему таинственному ухажеру. В итоге, мужчина исчез, а вместе с ним и сбережения уфимки — более 1 миллиона рублей.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту мошенничества.
КЛЮНУЛА НА «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» И ЛИШИЛАСЬ ДЕНЕГ.
В один из октябрьских дней в дверь квартиры 82-летней уфимки постучала улыбчивая незнакомка. Миловидная женщина с порога начала рассказывать о новинках медицины, втерлась в доверие и проникла в квартиру старушки. Там она принялась нахваливать некий медицинский аппарат, и убедила пенсионерку купить его.
Увидев, где хозяйка хранит деньги, гостья перешла к главному: пока она отвлекала пенсионерку, в квартиру прошмыгнул мужчина и по наводке мошенницы похитил накопления бабушки — 43 тысячи рублей. По факту возбуждено уголовное статье «Кража».
Доверчивую пенсионерку, можно сказать, дважды обвели вокруг пальца: мало того, что ей навязали ненужную технику, так еще и лишили сбережений.
ЗА ОДИН ДЕНЬ КАССИРА ОБМАНУЛИ ТРИЖДЫ.
Кассиру одного из столичных магазинов не повезло в кубе: за один вечер 27-летняя девушка умудрилась трижды клюнуть на уловки жуликов. Сначала с товаром к ней подошла женщина, достала 5000 рублей и завела непринужденную беседу. Пока девушка отсчитывала сдачу, мошенница ловко спрятала деньги — так, что кассир подумала, что положила купюру в кассу.
После таким же образом ее обманули еще двое мужчин.
— Ведется розыск злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, — отметили в
СЫН? НЕ ВЕРЮ!
К счастью, многие еще в детстве хорошо усвоили: доверяй, но проверяй. Жительнице Стерлитамака позвонили на домашний с незнакомого номера и огорошили: ваш сын, мол, побил человека, а тот ударился головой и умер. Чтобы «замять» дело, нужна взятка — 300 тысяч рублей.
Женщина сделала вид, что поверила звонившим, и начала оправдываться, что при себе таких денег нет. А пока беседовала, параллельно набирала на сотовом номер сына.
— Мужчина успокоил мать, что ни в каких драках не участвовал, и с ним все в порядке. В этот момент женщина услышала короткие гудки. Однако на этом не успокоилась и обратилась в полицию с тем, чтобы аферистов нашли, — говорят в региональном МВД.