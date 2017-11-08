Как жителям Башкирии не угодить в ловушку жулика

По данным МВД РБ, на начало ноября в Башкирии зарегистрировано около 4000 сообщений о мошенничествах, раскрыто 630 преступлений. В основном, это так называемые бесконтактные мошенничества: злодеи используют смартфоны, а также различные сайты или соцсети, где предлагают что-то купить или продать. За 10 месяцев 2017 года зарегистрировано около 1600 мошенничеств, совершенных на интернет-ресурсах, 800 — с помощью мобильников. Контактных же, это когда жулик втирается в доверие при личном общении, всего 104.

Разобраться с каждым из видов мошенничеств помогал начальник отделения по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска МВД по РБ Владислав Хаметгареев.

ЛЮБИТЕЛИ СКИДОК — ПОДАРОК ДЛЯ ЖУЛИКА.

Такие популярные сайты как «Авито», а также группы совместных закупок в соцсети «Вконтакте» давно уже полюбились охотникам за легкими деньгами. Действуют преступники разными способами, но всегда берут на вооружение принцип: люди любят, когда дешево.

Особо искусные жулики изготавливают сайты-копии, дублирующие популярные интернет-магазины: и когда вы вводите данные своей карты, деньги утекают в карман мошенника. Другие орудуют на «Авито» как потенциальные покупатели или продавцы, обманом выманивая коды и пароли от вашей банковской карты. А третьи и вовсе не заморачиваются: просто собирают деньги с наивных граждан и — аривидерчи! Думаете, так не бывает? Еще как!

— Один мошенник перекупил у девушки группу, которая занимается совместными закупками. Люди перечисляли ему деньги за брендовые товары, а он и не думал что-то отправлять покупателям, — рассказывает Владислав Хаметгареев. — На мошенника поступило более 90 заявлений. Все эти люди «клюнули» на заманчивые ценники, но в итоге потеряли много денег. Один мужчина, к примеру, заказал 10 машинок на управлении за 144 000 рублей.

Совет полицейского: Не стоит переводить деньги за товар, который вы в руках не держали. Если вы что-то приглядели, но продавец из другого города, лучше попросить друга или родственника, который там находится, сходить и купить эту вещь для вас. И помните: скупой платит дважды.

ОТКРЫЛ СМС И… СТАЛ БАНКРОТОМ.

Охотники за легкими деньгами неустанно совершенствуют способы залезть в чужой карман. Ведь многие уже не ведутся на старую уловку: утром деньги, вечером стулья — и требуют личной встречи. Но даже если покупатель согласился к вам приехать, продолжайте держать ухо востро.

— Есть такая схема как «мнимый перевод», — рассказывает Владислав Хаметгареев. — Человек приезжает за товаром и говорит: я вам деньги на карту перешлю. При вас вводит данные карты в специальной программе, похожей на онлайн-банк, и показывает: вот, мол, перевод прошел. Но на самом деле, никаких денег вам не поступило. Поэтому лучше или брать наличкой или проверять сразу баланс своей карты.

Нередко жулики звонят и представляются сотрудниками банка. Говорят, дескать, ваш счет «заморожен». А потом отправляют доверчивого человека к банкомату, где просят произвести конкретные манипуляции — якобы для того, чтобы разблокировать счет. В итоге, мошенник получает доступ ко всем вкладам и счетам своей жертвы.

— Еще опасность — одна из наиболее хитрых — это вирусы, вскрывающие ваши счета, — отмечают представители МВД. — Они могут проникнуть в смартфон через подключенную к номеру телефона кредитку, через интернет, если вы заходите на сомнительные сайты, или даже через обычные смски.

Если раньше мошенники отправляли сообщения а-ля «пройди по ссылке, там твое фото», сейчас и того не требуется — чтобы лишиться денег, достаточно просто открыть сообщение!

Совет полицейского: Не пользоваться подозрительными интернет-ресурсами, не открывать сообщения с незнакомых номеров, а на смартфон установить антивирус. Если же вам звонят и просят произвести определенные манипуляции с данными вашей карты, не спешите выполнять указания. Обязательно обратитесь в отделение банка (или позвоните на горячую линию).

МАСКАРАД ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ.

Есть другой вид мошенников — особенно творческие натуры: ради наживы они разыгрывают перед потенциальной жертвой целый спектакль. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди.

— До сих пор по квартирам пенсионеров ходят псевдо-газовики, ненастоящие медсестры и продавцы «золотых» фильтров для воды, — продолжает Владислав Хаметгареев. — Действуют по стандартной схеме: втираются в доверие, заходят в квартиру и выманивают у наивной бабушки деньги.

Зачастую такие жулики или продают какую-то дешевую штуку (например, фильтр для воды) втридорога или обменивают свои фальшивые банкноты на нормальные деньги. Вдобавок пытаются заприметить у бабушки тайник с деньгами и обчистить его.

— Очень популярной стала еще одна схема: к пенсионеру обращается человек и рассказывает слезливую историю: дескать, помогите, брат в больнице, а я сам тут проездом, нужны срочно деньги, а я, мол, оставлю все свое золото в залог, — раскрывают жульническую схему полицейские. — Сердобольная бабушка отдает деньги, а мошенник исчезает. После оказывается, что оставленное золото на самом деле — китайская бижутерия.

В магазинах теперь купюрой «банка приколов» никого не удивишь — разве что рассмешишь. Но преступники взяли на вооружение другой вариант, так называемый «подлом» денег.

— Мошенник приходит на кассу магазина с мелким товаром и демонстрирует продавцу крупную купюру, а параллельно увлекает жертву болтовней. Пока кассир отсчитывает сдачу, мошенник ловко прячет свои деньги и, получив наличку, уходит, — рассказывает Владислав Хаметгареев. — Недостача обнаруживается много позже, когда злодея и след простыл.

Совет полицейского: Такие мошенники обычно действуют с сообщниками и очень болтливы. Не стоит сразу вступать в беседу, прежде попросите предъявить документы, а если у вас остались сомнения, не лишним будет позвонить в организацию, которую гости якобы представляют и подтвердить их компетентность. Если у вас есть знакомые бабушки и дедушки, проведите с ними еще раз беседу, чтобы в квартиру посторонних не пускали и деньги никому не давали.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.

«ЛЮБОВЬ» НА МИЛЛИОН.

69-летняя уфимка попалась на удочку не простого жулика — а настоящего альфонса. В соцсети женщина познакомилась с мужчиной, который представился иностранцем, и стал заваливать даму комплиментами.

А потом вдруг объявил, дескать, он ждет посылку с важными документами, но для этого нужны деньги — и попросил в долг у своей приятельницы.

Пенсионерка и не подумала ничего дурного — семь раз перечисляла она деньги своему таинственному ухажеру. В итоге, мужчина исчез, а вместе с ним и сбережения уфимки — более 1 миллиона рублей.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту мошенничества.

КЛЮНУЛА НА «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» И ЛИШИЛАСЬ ДЕНЕГ.

В один из октябрьских дней в дверь квартиры 82-летней уфимки постучала улыбчивая незнакомка. Миловидная женщина с порога начала рассказывать о новинках медицины, втерлась в доверие и проникла в квартиру старушки. Там она принялась нахваливать некий медицинский аппарат, и убедила пенсионерку купить его.

Увидев, где хозяйка хранит деньги, гостья перешла к главному: пока она отвлекала пенсионерку, в квартиру прошмыгнул мужчина и по наводке мошенницы похитил накопления бабушки — 43 тысячи рублей. По факту возбуждено уголовное статье «Кража».

Доверчивую пенсионерку, можно сказать, дважды обвели вокруг пальца: мало того, что ей навязали ненужную технику, так еще и лишили сбережений.

ЗА ОДИН ДЕНЬ КАССИРА ОБМАНУЛИ ТРИЖДЫ.

Кассиру одного из столичных магазинов не повезло в кубе: за один вечер 27-летняя девушка умудрилась трижды клюнуть на уловки жуликов. Сначала с товаром к ней подошла женщина, достала 5000 рублей и завела непринужденную беседу. Пока девушка отсчитывала сдачу, мошенница ловко спрятала деньги — так, что кассир подумала, что положила купюру в кассу.

После таким же образом ее обманули еще двое мужчин.

— Ведется розыск злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.

СЫН? НЕ ВЕРЮ!

К счастью, многие еще в детстве хорошо усвоили: доверяй, но проверяй. Жительнице Стерлитамака позвонили на домашний с незнакомого номера и огорошили: ваш сын, мол, побил человека, а тот ударился головой и умер. Чтобы «замять» дело, нужна взятка — 300 тысяч рублей.

Женщина сделала вид, что поверила звонившим, и начала оправдываться, что при себе таких денег нет. А пока беседовала, параллельно набирала на сотовом номер сына.