В Калининградской области мужчина из ревности пытал подругу током
В Калининградской области мужчина из ревности пытал подругу током. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, сообщили в
В Калининградской области мужчина из ревности пытал подругу током. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, сообщили в
Напуганная женщина долгое время боялась сообщать в полицию о том, что творит ее ранее судимый сожитель. Мужчина же нанес ей не менее 20 ударов кулаками по телу. А после, по версии следствия, вставил оголенные провода в розетку и пропускал электрический ток через тело подруги. При этом он еще и угрожал убийством.
«Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что мотивом стала ревность. Против мужчины возбудили уголовное дело», — отметили в полиции.