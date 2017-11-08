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10:17 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области мужчина из ревности пытал подругу током

В Калининградской области мужчина из ревности пытал подругу током. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напуганная женщина долгое время боялась сообщать в полицию о том, что творит ее ранее судимый сожитель. Мужчина же нанес ей не менее 20 ударов кулаками по телу. А после, по версии следствия, вставил оголенные провода в розетку и пропускал электрический ток через тело подруги. При этом он еще и угрожал убийством.

«Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что мотивом стала ревность. Против мужчины возбудили уголовное дело», — отметили в полиции.

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