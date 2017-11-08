В Калининградской области мужчина из ревности пытал подругу током

Напуганная женщина долгое время боялась сообщать в полицию о том, что творит ее ранее судимый сожитель. Мужчина же нанес ей не менее 20 ударов кулаками по телу. А после, по версии следствия, вставил оголенные провода в розетку и пропускал электрический ток через тело подруги. При этом он еще и угрожал убийством.