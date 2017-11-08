Глава «Руси сидящей» переехала в Германию
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Глава организации «Русь сидящая», журналистка Ольга Романова переехала в Германию. Об это она сообщила у себя в фейсбуке.
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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Глава организации «Русь сидящая», журналистка Ольга Романова переехала в Германию. Об это она сообщила у себя в фейсбуке.
Причиной своего отъезда Романова назвала деятельность ФСИН.
«В конце марта 2017 года заместитель директора ФСИН — в недавнем прошлом майор ракетных войск — товарищ Рудый А. А. написал на меня донос. Написал, что я похитила бюджетные деньги в особо крупном размере», — пишет правозащитница.
Романова напомнила, что в начале июня в «Руси Сидящей» прошли обыски и «несколько глубинных проверок».