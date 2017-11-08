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09:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В челябинском детсаду малыш заболел менингитом

В детском саду № 382 Тракторозаводского района Челябинска выявлен один случай заболевания менингитом у ребенка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в комитете по делам образования Челябинска, четырехлетний воспитанник детсада заболел менингитом 31 октября. В дошкольном учреждении проводятся необходимые карантинные мероприятия. Карантин в группе заболевшего введен до 9 ноября.

Напомним, в октябре в Челябинской области в 17% школ и в 12% детских садов были введены карантинные мероприятия по энтеровирусной инфекции, в том числе по вирусному менингиту. В настоящее время в регионе отмечается снижение заболеваемости.

По данным регионального Роспотребнадзора, на конец октября в Челябинске заболеваемость снизилась в 2 раза, зарегистрировано 0,58 случаев на 100 тысяч населения.

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