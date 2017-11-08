В челябинском детсаду малыш заболел менингитом

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в комитете по делам образования Челябинска, четырехлетний воспитанник детсада заболел менингитом 31 октября. В дошкольном учреждении проводятся необходимые карантинные мероприятия. Карантин в группе заболевшего введен до 9 ноября.

Напомним, в октябре в Челябинской области в 17% школ и в 12% детских садов были введены карантинные мероприятия по энтеровирусной инфекции, в том числе по вирусному менингиту. В настоящее время в регионе отмечается снижение заболеваемости.