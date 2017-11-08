Житель Губахи подозревается в убийстве матери своей подруги

В Губахе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, пишет СУ СКР по краю.



По данным следствия 1 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чтобы помириться со своей девушкой пришел к ее матери. Однако между мужчиной и 53-летней женщиной вспыхнул конфликт. Во время ссоры житель Губахи нанес потерпевшей несколько ударов кулаками и ногами, причинив тяжелые травмы, от которых она скончалась.



В настоящее время по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.