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09:50 (мск), источник: Новости Перми

Житель Губахи подозревается в убийстве матери своей подруги

Мужчина пришел в дом к жертве, чтобы помириться с девушкой, однако визит закончился убийством. Подозреваемого арестовали.

В Губахе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, пишет СУ СКР по краю.

По данным следствия 1 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чтобы помириться со своей девушкой пришел к ее матери. Однако между мужчиной и 53-летней женщиной вспыхнул конфликт. Во время ссоры житель Губахи нанес потерпевшей несколько ударов кулаками и ногами, причинив тяжелые травмы, от которых она скончалась.

В настоящее время по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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