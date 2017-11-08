В Казани два пешехода госпитализированы после ДТП

Так, накануне днем 20-летний водитель «Ауди» напротив дома № 1 по улице Родина сбил 48-летнюю женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована с переломом костей голени и ушибами лица.