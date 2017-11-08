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10:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани два пешехода госпитализированы после ДТП

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Казани два пешехода попали под колеса авто, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Так, накануне днем 20-летний водитель «Ауди» напротив дома № 1 по улице Родина сбил 48-летнюю женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована с переломом костей голени и ушибами лица.

Вечером 22-летний водитель «Дэу» из Зеленодольского района напротив дома № 64 по улице Осиновская сбил 35-летнего пьяного мужчину, который двигался по проезжей части навстречу авто. В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом нижней челюсти.

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