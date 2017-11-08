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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Нижнего Новгорода подозревают в убийстве четырехлетнего сына

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве собственного четырехлетнего сына, сообщает СК РФ.

Источник: РИА Новости

«В ходе расследования уголовного дела… СК совместно с сотрудниками ГУ МВД РФ по Нижегородской области установлен и задержан в качестве подозреваемого 34-летний мужчина, который является отцом ребенка», — говорится на сайте СК.

Следствие сообщает, что 5 ноября по заявлению матери было возбуждено дело о пропаже ребенка, в тот же день следователи обнаружили тело погибшего мальчика с признаками насильственной смерти в одном из гаражей гаражного кооператива в Нижнем Новгороде.

По версии следствия, 3 ноября подозреваемый забрал четырехлетнего сына из детского сада, но так и не привел его домой к матери.

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 Жителя Нижнего Новгорода подозревают в убийстве четырехлетнего сына
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