В Екатеринбурге будут судить банду наркоторговцев

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении четырех участников банды, торговавшей наркотиками. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, у злоумышленников был сайт авоматических продаж. Там размещалась информация о наркотиках, были опубликованы цены и способы приобретения зелья. В качестве способа оплаты использовались различные банковские счета. Общение с покупателями шло через электронную переписку.