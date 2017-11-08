Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13Густой смог окутал Дели
09:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Таджикистанца будут судить за смертельное ДТП в Перми

И использование фальшивых прав.

19-летний водитель автобуса из Таджикистана, устроивший в Перми смертельное ДТП, пойдет под суд. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Пермского края, тогда в аварии погибли два человека.

Иностранца обвиняют в нарушении правил должного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме того, выяснилось, что молодой человек работал водителем по поддельным правам.

Управляя автобусом, таджикистанец столкнулся с ВАЗ-21102. Общественный транспорт отбросило на женщину-пешехода, стоящую на тротуаре. Она скончалась в больнице, как и водитель легковушки.

Дело будет рассматривать Кировский районный суд Перми. Иностранцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Американцы ударят бактериальным оружием по комарам
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Дональд Трамп сравнил Северную Корею с адом
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь