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10:00 (мск), источник: Sputnik.by

Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Спасатели МЧС деблокировали в Марьиной Горке водителя легкового автомобиля Skoda Fabia, который врезался в столб и перевернулся, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло на улице Новая Заря накануне во второй половине дня, в МЧС информация о необходимости извлечения мужчины из разбитого авто поступила в 17:01.

«Когда к месту вызова прибыли подразделения, выяснилось, что водитель легкового автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением, совершил наезд на мачту уличного освещения и перевернулся», — сообщили в МЧС.

Там также рассказали, что спасатели с использованием специального инструмента извлекли из машины 32-летнего водителя.

Мужчину с травмами различной степени тяжести бригада скорой медицинской помощи доставила в районную больницу.

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