Skoda в Марьиной Горке снесла столб и перевернулась

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло на улице Новая Заря накануне во второй половине дня, в МЧС информация о необходимости извлечения мужчины из разбитого авто поступила в 17:01.

«Когда к месту вызова прибыли подразделения, выяснилось, что водитель легкового автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением, совершил наезд на мачту уличного освещения и перевернулся», — сообщили в МЧС.

Там также рассказали, что спасатели с использованием специального инструмента извлекли из машины 32-летнего водителя.