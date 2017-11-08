Директор спортивного клуба в Жлобинском районе фиктивно трудоустроил 10 человек
8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Директор
8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Директор
Начиная с 2009 года, руководитель принял на работу двух знакомых женщин уборщицами на 0,5 и 0,25 ставки. Вакансии
В 2013 году мужчину уволили, однако с помощью суда он добился, чтобы его восстановили в должности. Вернувшись к работе, руководитель продолжил трудоустраивать мертвые души. Теперь фиктивные работники появились на ключевых должностях организации. Параллельно директор получал по 3−4 зарплаты, устанавливал себе необоснованные надбавки за сложность и напряженность труда.
Оперативники ОБЭП Жлобинского РОВД установили, что сумма похищенных денежных средств составила более Br47 тыс. В отношении 38-летнего бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело. 1 ноября Жлобинский районный суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы (с отсрочкой исполнения на 3 года) с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.