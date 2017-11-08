В Москве задержан безработный «минер» спорткомплекса «Олимпийский»

«7 ноября неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе на Олимпийском проспекте. В ходе обследования помещений из спорткомплекса было эвакуировано более 2 тысяч человек. Опасных предметов обнаружено не было», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка полиции, поступившем в «Интерфакс» в среду.