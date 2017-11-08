В Москве задержан безработный «минер» спорткомплекса «Олимпийский»
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Полицейские задержали безработного москвича, «заминировавшего» спорткомплекс «Олимпийский».
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Полицейские задержали безработного москвича, «заминировавшего» спорткомплекс «Олимпийский».
«7 ноября неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе на Олимпийском проспекте. В ходе обследования помещений из спорткомплекса было эвакуировано более 2 тысяч человек. Опасных предметов обнаружено не было», — говорится в сообщении
По данным МВД, подозреваемый — безработный житель