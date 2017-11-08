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10:31 (мск), источник: Интерфакс

В Москве задержан безработный «минер» спорткомплекса «Олимпийский»

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Полицейские задержали безработного москвича, «заминировавшего» спорткомплекс «Олимпийский».

«7 ноября неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе на Олимпийском проспекте. В ходе обследования помещений из спорткомплекса было эвакуировано более 2 тысяч человек. Опасных предметов обнаружено не было», — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка полиции, поступившем в «Интерфакс» в среду.

По данным МВД, подозреваемый — безработный житель Юго-Западного округа Москвы — был позже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении 34-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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