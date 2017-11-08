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10:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

ФСБ задержала полицейского-антикоррупционера в УМВД Екатеринбурга

Сотрудника ОЭБиПК подозревают во взяточничестве.

Оперативники УФСБ по Свердловской области задержали полицейского из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Как передает 8 ноября корреспондент «АиФ-Урал», Игоря Г., возглавляющего одно из районных отделений, по данным собеседников редакции, подозревают в получении взятки.

В региональном УФСБ официально информацию не комментируют. Также от комментариев воздержались и представители Следственного управления СКР по Свердловской области, в чью компетенцию входит расследование подобных преступлений. Однако задержание подтверждают источники «АиФ-Урал» как в полиции, так и в органах госбезопасности.

Отметим, это уже не первое задержание сотрудниками ФСБ работников антикоррупционных подразделений как в городском управлении, так и в областном главке МВД.

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