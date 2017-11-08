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10:33 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцу не дали снять 2 млн с чужого банковского счета

Условный срок получил петербуржец, пытавшийся снять с чужого счета в банке 2 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 8 ноября, на скамье подсудимых оказался местный житель Евгений Алтунин, признанный виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере. Как удалось доказать, некоторое время назад мужчина узнал, что у его знакомого на счету в Балтийском инвестиционном банке лежит крупная сумма денег. Изготовив подложный паспорт на имя потерпевшего, но со своей фотографией, злоумышленник 25 августа 2017 года отправился в банк. Там он попросил перевести средства знакомого на указанный им счет. Услышав в ответ, что операционный день закончен, клиент попросил выдать ему наличными два миллиона рублей. К этому времени сотрудники банка уже поняли, что перед ними — ненастоящий владелец денег. И вместо выдачи средств вызвали полицию.

Несмотря на то, что поддельный паспорт был изготовлен на бланке Гознака, фальшивку все же распознали. Подозреваемый вину отрицать не стал и отделался сравнительно легким наказанием — тремя годами условно.

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