Очевидец: На КАД машины «закружились в утреннем вальсе»
Очередное ДТП с разворотом произошло на КАД утром 8 ноября. Движение сильно уплотнилось.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очередное ДТП с разворотом произошло на КАД утром 8 ноября. Движение сильно уплотнилось.
Как сообщает участник портала «Мегаполис», авария произошла на внутреннем кольце КАД за развязкой с проспектом Культуры. От удара один из автомобилей развернуло поперек потока.
Проблемы с проездом водители констатируют, в первую очередь, в правых рядах движения.