В Воронеже суд арестовал экс-следователя полиции за покушение на взятку

Ленинский районный суд арестовал экс-следователя следственной части главного следственного управления ГУ МВД по региону. Бывший силовик пробудет в СИЗО как минимум два месяца, до 31 декабря, сообщили в суде. О помещении под стражу полицейского ходатайствовали сотрудники СУ СКР по Воронежской области.

Полицейский попал под следствие за покушение на получение взятки в значительном размере. Деньги он брал за «совершение действий в пользу обвиняемого по расследуемому им уголовному делу, которые входили в его служебные полномочия», отметили в суде.

По сведениям «Вести-Воронеж», лёгшие в основу уголовного дела события произошли в конце октября 2017 года. Посредником при передаче денег между обвиняемым и следователем выступил адвокат. Речь идёт о сумме порядка 150 тыс. рублей.