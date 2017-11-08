В Воронеже суд арестовал экс-следователя полиции за покушение на взятку
Посредником при передаче денег выступил адвокат.
Посредником при передаче денег выступил адвокат.
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Полицейский попал под следствие за покушение на получение взятки в значительном размере. Деньги он брал за «совершение действий в пользу обвиняемого по расследуемому им уголовному делу, которые входили в его служебные полномочия», отметили в суде.
По сведениям «Вести-Воронеж», лёгшие в основу уголовного дела события произошли в конце октября 2017 года. Посредником при передаче денег между обвиняемым и следователем выступил адвокат. Речь идёт о сумме порядка 150 тыс. рублей.
В ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту «Вести-Воронеж» пояснили, что следователь уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.