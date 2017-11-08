Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13Густой смог окутал Дели
10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе мужчина обокрал родную мать

Подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы.

В столице крымского полуострова задержали мужчину, которого подозревают в краже у собственной матери.

— 40-летний мужчина, который был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и разбойные нападения, признался, что вынес из родного дома пылесос и телевизор, -сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. — 64-летней женщине нанесен ущерб около 11 000 рублей.

Украденные вещи крымчанин сдал в ломбард. Вырученные деньги от продажи похищенной техники неблагодарный сын сразу же потратил на горячительные напитки.

Сейчас сотрудники управления внутренних дел России по городу Симферополю возбудили по краже уголовное дело — п."в ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (

За преступление, от которого пострадала родная мать, жителя крымского полуострова могут лишить свободы на довольно солидный срок — пять лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Дональд Трамп сравнил Северную Корею с адом
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь