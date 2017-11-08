В Симферополе мужчина обокрал родную мать
Подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы.
Подозреваемому грозит 5 лет тюрьмы.
В столице крымского полуострова задержали мужчину, которого подозревают в краже у собственной матери.
— 40-летний мужчина, который был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и разбойные нападения, признался, что вынес из родного дома пылесос и телевизор, -сообщает
Украденные вещи крымчанин сдал в ломбард. Вырученные деньги от продажи похищенной техники неблагодарный сын сразу же потратил на горячительные напитки.
Сейчас сотрудники управления внутренних дел России по городу Симферополю возбудили по краже уголовное дело — п."в ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (
За преступление, от которого пострадала родная мать, жителя крымского полуострова могут лишить свободы на довольно солидный срок — пять лет.