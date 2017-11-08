В Красноярском крае предотвращена незаконная перевозка мяса
Полтонны оленины хозяева попросту свалили в прицеп автомобиля.
Полтонны оленины хозяева попросту свалили в прицеп автомобиля.
Инспекторы ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками ДПС ОГИБДД в г. Дудинка задержали автомобиль, перевозивший в полутушах 450 кг оленины. У водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарном отношении. На мясе не было признаков проведения
В результате продукция задержана и помещена на изолированное хранение.
По факту перевозки мяса с нарушением установленных