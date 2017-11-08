Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Индия раскрыла США секреты подлодки РФ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Анна Семенович предстала в облегающем платье - СМИ
Пушков ответил Трампу о бесстрашии армии США
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
11:20 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове нетрезвый водитель столкнулся с BMW X5 и скрылся с места ДТП

В Ростове нетрезвый 46-летний водитель Hyundai Sonata допустил столкновение с BMW X5 и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Авария произошла на улице Сарьяна. Как установили полицейские, безработный ростовчанин двигался со стороны поселка Александровка в направлении центра Ростова. Мужчина не справился с управлением. Не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД, водитель скрылся.

Благодаря очевидцам полицейским удалось оперативно разыскать нарушителя: водитель спал в своем автомобиле во дворе дома на улице 40 лет Победы, где проживает.

Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом состоянии. За совершение аналогичного правонарушения повторно его ждет уголовная ответственность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На суд по делу Улюкаева принесли два миллиона долларов
Главу крымского УФАС нашли мертвым
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь