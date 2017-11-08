В Ростове нетрезвый водитель столкнулся с BMW X5 и скрылся с места ДТП
В Ростове нетрезвый 46-летний водитель Hyundai Sonata допустил столкновение с BMW X5 и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает
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В Ростове нетрезвый 46-летний водитель Hyundai Sonata допустил столкновение с BMW X5 и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает
Авария произошла на улице Сарьяна. Как установили полицейские, безработный ростовчанин двигался со стороны поселка Александровка в направлении центра Ростова. Мужчина не справился с управлением. Не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД, водитель скрылся.
Благодаря очевидцам полицейским удалось оперативно разыскать нарушителя: водитель спал в своем автомобиле во дворе дома на улице 40 лет Победы, где проживает.
Оказалось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом состоянии. За совершение аналогичного правонарушения повторно его ждет уголовная ответственность.