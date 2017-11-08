В Ростове нетрезвый водитель столкнулся с BMW X5 и скрылся с места ДТП

Авария произошла на улице Сарьяна. Как установили полицейские, безработный ростовчанин двигался со стороны поселка Александровка в направлении центра Ростова. Мужчина не справился с управлением. Не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД, водитель скрылся.

Благодаря очевидцам полицейским удалось оперативно разыскать нарушителя: водитель спал в своем автомобиле во дворе дома на улице 40 лет Победы, где проживает.