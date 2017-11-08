В Зеленодольском районе при столкновении двух авто пострадали три человека
(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе при лобовом столкновении двух авто пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе при лобовом столкновении двух авто пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация об аварии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне утром. На 19-м километре трассы Сафоново — Помары лоб в лоб столкнулись «Лада» 9-й модели, управляемая 24-летним водителем, и «Лада Приора», за рулем которой сидел 45-летний мужчина.
Прибывшие на место пожарные ПЧ № 53 деблокировали пострадавшего и отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возгорание двигателей.
В результате аварии пострадал 38-летний пассажир «Приоры». Также