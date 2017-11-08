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11:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольском районе при столкновении двух авто пострадали три человека

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе при лобовом столкновении двух авто пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об аварии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне утром. На 19-м километре трассы Сафоново — Помары лоб в лоб столкнулись «Лада» 9-й модели, управляемая 24-летним водителем, и «Лада Приора», за рулем которой сидел 45-летний мужчина.

Прибывшие на место пожарные ПЧ № 53 деблокировали пострадавшего и отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возгорание двигателей.

В результате аварии пострадал 38-летний пассажир «Приоры». Также черепно-мозговые травмы получили водитель и пассажир «Лады» 9-й модели.

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