Памятник Ленину в Петербурге облили красной краской
Вандалы осквернили монумент в день 100-летия Октябрьской революции.
Вандалы осквернили монумент в день 100-летия Октябрьской революции.
Неизвестные облили краской памятник Ленину в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в Красном Селе около 05.30 7 ноября, в утро 100-летнего юбилея Октябрьской революции.
По предварительным данным, вандалы пришли в парке неподалеку от проспекта Ленина и облили монумент красной краской, а на груди вождя русской революции написали слово «палач». После этого хулиганы развесили на деревьях листовки с цитатами их выступлений Ленина и скрылись с места происшествия. При этом злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Памятник Владимиру Ленину уже очищен от краски. В отношении осквернителей возбуждено уголовное дело по ст.214 УК РФ «Вандализм». Хулиганов разыскивают.