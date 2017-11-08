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11:42 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Памятник Ленину в Петербурге облили красной краской

Вандалы осквернили монумент в день 100-летия Октябрьской революции.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные облили краской памятник Ленину в Петербурге, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел в Красном Селе около 05.30 7 ноября, в утро 100-летнего юбилея Октябрьской революции.

По предварительным данным, вандалы пришли в парке неподалеку от проспекта Ленина и облили монумент красной краской, а на груди вождя русской революции написали слово «палач». После этого хулиганы развесили на деревьях листовки с цитатами их выступлений Ленина и скрылись с места происшествия. При этом злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Памятник Владимиру Ленину уже очищен от краски. В отношении осквернителей возбуждено уголовное дело по ст.214 УК РФ «Вандализм». Хулиганов разыскивают.

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