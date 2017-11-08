Памятник Ленину в Петербурге облили красной краской

По предварительным данным, вандалы пришли в парке неподалеку от проспекта Ленина и облили монумент красной краской, а на груди вождя русской революции написали слово «палач». После этого хулиганы развесили на деревьях листовки с цитатами их выступлений Ленина и скрылись с места происшествия. При этом злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.