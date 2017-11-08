В Светлогорске полиция задержала двух местных жителей с метамфетамином
В Светлогорске полиция задержала двоих местных жителей с наркотиками, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Светлогорске полиция задержала двоих местных жителей с наркотиками, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Ранее судимого 30-летнего мужчину сотрудники полиции задержали в ходе
Также на соседней улице полицейские остановили 31-летнего горожанина, в ходе личного досмотра которого также было обнаружено вещество, оказавшееся метамфетамином общей массой 1,5 грамма.
В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение психотропных средств в крупном объеме». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.