В Светлогорске полиция задержала двух местных жителей с метамфетамином

Ранее судимого 30-летнего мужчину сотрудники полиции задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по улице Пионерской. В кармане одежды горожанин хранил сверток с тремя граммами психотропного вещества. Метамфетамин изъят.

Также на соседней улице полицейские остановили 31-летнего горожанина, в ходе личного досмотра которого также было обнаружено вещество, оказавшееся метамфетамином общей массой 1,5 грамма.