В Башкирии по пути домой пропала 14-летняя Алла Кадырова

14-летняя Алла Кадырова пропала в Салавате 6 ноября. По предварительной информации, в тот день она не пошла в школу, а отправилась к подруге.



По словам матери, девочка была доступна до вечера, говорила, что скоро вернется домой. Около 21 часа Алаа пошла провожать подруг до дома. Подруги дошли, а вот куда пропала Алла — неизвестно. На обратном пути домой связи с ней уже не было.



По предварительным данным, девочку последний раз видели около 21:00 у «Вечного огня».



Приметы Аллы: рост 170 см, худощавая, волосы до плеч. Особая примета — прикрытый с рождения левый глаз. Одета в черную куртку, объемный белый шарф, на ногах коричневые ботинки.



Всем, кто видел Аллу или знает о ее местонахождении, просьба позвонить в полицию или по телефону: +7 987 491 05 07 (волонтер).