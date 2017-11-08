На границе в Сочи задержали гражданина Грузии с отпечатанным на принтере паспортом

Краснодар. 8 нояб. — Новая Кубань. Гражданин Грузии ехал в Россию на поезде «Сухум-Москва». В ходе пограничного контроля паспорт мужчины вызвал подозрение у сотрудников правоохранительных органов. Так, на страницах документа с установочными данными отсутствовали элементы защиты. В ходе проверки подозрения подтвердились. Выяснилось, что несколько страниц паспорта были отпечатаны на принтере, а сам бланк числится в розыске.