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11:46 (мск), источник: Новая Кубань

На границе в Сочи задержали гражданина Грузии с отпечатанным на принтере паспортом

Мужчина пытался пересечь границу по поддельному документу.

Краснодар. 8 нояб. — Новая Кубань. Гражданин Грузии ехал в Россию на поезде «Сухум-Москва». В ходе пограничного контроля паспорт мужчины вызвал подозрение у сотрудников правоохранительных органов. Так, на страницах документа с установочными данными отсутствовали элементы защиты. В ходе проверки подозрения подтвердились. Выяснилось, что несколько страниц паспорта были отпечатаны на принтере, а сам бланк числится в розыске.

В настоящее время нелегальный пассажир задержан. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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