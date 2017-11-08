Полиция ищет объявленную в федеральный розыск калининградку

Она подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные показания, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Женщина скрывается от органов предварительного следствия и объявлена в федеральный розыск.