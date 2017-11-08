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12:01 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция ищет объявленную в федеральный розыск калининградку

Полиция Калининграда разыскивает 33-летнюю женщину, скрывшуюся от органов предварительного следствия. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Она подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные показания, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Женщина скрывается от органов предварительного следствия и объявлена в федеральный розыск.

Если вы располагаете информацией о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552−098, 89118586025.

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