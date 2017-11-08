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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

В Брестском районе пьяный водитель насмерть сбил односельчанина и скрылся с места ДТП

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пьяный водитель насмерть сбил односельчанина и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Смертельная авария произошла около полуночи 7 ноября. По предварительной информации, автомобиль «Ауди А6» двигался по автомобильной дороге Н-134 Жабинка — Мотыкалы в направлении деревни Вистычи. На 25-м км водитель совершил наезд на 36-летнего жителя Вистычей, который двигался в попутном направлении по правой обочине. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Установлено, что пешеход был обозначен световозвращающим элементом. Шедший рядом с погибшим мужчина не пострадал, он также был обозначен фликером.

Водитель скрылся с места аварии, но благодаря оперативным действиям сотрудников батальона ДПС ГАИ был установлен. Им оказался 32-летний односельчанин погибшего. В момент обнаружения, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,7 промилле в крови.

По факту ДТП проводится проверка.

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