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12:55 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани пенсионеру дали 11 лет за убийство сожительницы шваброй

Мужчина нанес покойной порядка 26 ударов по голове и телу.

Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Убийство произошло в Хадыженске. 64-летний мужчина проживал вместе с 42-летней женщиной. Вечером 3 июля они были дома и принимали гостей. По окончанию застолья все разошлись, а между сожителями возник конфликт. Женщина решила не выяснять отношения и ушла спать в другую комнату. Разъяренного мужчину такое положение дел не устроило.

Под действием алкоголя он взял деревянную швабру и решил расправиться с сожительницей. Пенсионер забил женщину до смерти. От полученных травм она мгновенно умерла.
А в это время вернулся один из гостей. Увидев труп, он поспешил к соседям, чтобы все им рассказать. Они впоследствии вызвали скорую и полицию.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что решением суда мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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