На Кубани пенсионеру дали 11 лет за убийство сожительницы шваброй

Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Убийство произошло в Хадыженске. 64-летний мужчина проживал вместе с 42-летней женщиной. Вечером 3 июля они были дома и принимали гостей. По окончанию застолья все разошлись, а между сожителями возник конфликт. Женщина решила не выяснять отношения и ушла спать в другую комнату. Разъяренного мужчину такое положение дел не устроило.

Под действием алкоголя он взял деревянную швабру и решил расправиться с сожительницей. Пенсионер забил женщину до смерти. От полученных травм она мгновенно умерла.

А в это время вернулся один из гостей. Увидев труп, он поспешил к соседям, чтобы все им рассказать. Они впоследствии вызвали скорую и полицию.