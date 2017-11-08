Два смертельных ДТП произошли в Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе в 21:20 28-летний водитель «ГАЗ-2705» на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на 731 километре, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение на полной скорости с автомашиной «Дэу Нексия» под управлением 27-летнего волжанина. Водитель легковой автомашины скончался на месте ДТП.

Чуть позже в Быковском районе, в 22:15 43-летний водитель без водительских прав, управляя автомашиной «ВАЗ-21063», на автодороге «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» на 648 километре также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Вольво FH 4X2T» под управлением 55-летнего водителя. Водитель «ВАЗа-21063» скончался по дороге больницу.