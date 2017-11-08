Лженалоговик задержан в Алматы

«Пользуясь финансовой неграмотностью предпринимателей, мужчина неоднократно получал денежное вознаграждение за “налоговое покровительство”. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, в том числе, направленное на установление его причастности к другим фактам мошенничества», — сообщает пресс-служба Департамента госдоходов Алматы.



Лженалоговика задержали при получении «взятки» на сумму 50 000 тенге от индивидуального предпринимателя.



Напомним, 16 октября при получении взятки в сумме 10 000 тенге, в служебном кабинете с поличным, был задержан реальный сотрудник Управления госдоходов по Жетысускому району за непринятие мер по снятию юридического лица с учета по НДС. Задержанный признался в получении взятки. Дело досудебного расследования направлено на рассмотрение в суд.