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11:30 (мск), источник: Kazinform

Лженалоговик задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы с поличным задержали человека, выдававшего себя за сотрудника органов госдоходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пользуясь финансовой неграмотностью предпринимателей, мужчина неоднократно получал денежное вознаграждение за “налоговое покровительство”. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, в том числе, направленное на установление его причастности к другим фактам мошенничества», — сообщает пресс-служба Департамента госдоходов Алматы.

Лженалоговика задержали при получении «взятки» на сумму 50 000 тенге от индивидуального предпринимателя.

Напомним, 16 октября при получении взятки в сумме 10 000 тенге, в служебном кабинете с поличным, был задержан реальный сотрудник Управления госдоходов по Жетысускому району за непринятие мер по снятию юридического лица с учета по НДС. Задержанный признался в получении взятки. Дело досудебного расследования направлено на рассмотрение в суд.

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