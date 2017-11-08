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16:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации «Деньги сразу», сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером во вторник в офисе в доме № 2 по улице Габдуллы Тукая. Напуганная девушка-кассир отдала налетчику 106 тысяч рублей. Полицейские ведут расследование и поиск подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Аналогичный случай произошел 5 ноября. Мужчина, также вооруженный ножом, совершил ограбление в офисе «Деньги мигом». Преступление было раскрыто, а подозреваемого задержали.

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