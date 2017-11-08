В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации
(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации «Деньги сразу», сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации «Деньги сразу», сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером во вторник в офисе в доме № 2 по улице Габдуллы Тукая. Напуганная
Аналогичный случай произошел 5 ноября. Мужчина, также вооруженный ножом, совершил ограбление в офисе «Деньги мигом». Преступление было раскрыто, а подозреваемого задержали.