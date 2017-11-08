В Казани мужчина с ножом ограбил офис микрокредитной организации

Инцидент произошел вечером во вторник в офисе в доме № 2 по улице Габдуллы Тукая. Напуганная девушка-кассир отдала налетчику 106 тысяч рублей. Полицейские ведут расследование и поиск подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».