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11:34 (мск), источник: АиФ Самара

Под Тольятти водитель Toyota сбил насмерть женщину

От полученных травм пострадавшая скончалась в автомобиле «скорой помощи».

Во вторник, 7 ноября, в 17:45, в Ставропольском районе, 58-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший по автодороге «Тольятти-Ягодное» со стороны села Ягодное в направлении Тольятти, сбил 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Попавшая пол колёса автомобиля пожилая женщин получила повреждения от которых скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на пешехода водитель иномарки находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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