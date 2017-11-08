Под Тольятти водитель Toyota сбил насмерть женщину

Во вторник, 7 ноября, в 17:45, в Ставропольском районе, 58-летний водитель автомобиля Toyota, ехавший по автодороге «Тольятти-Ягодное» со стороны села Ягодное в направлении Тольятти, сбил 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Попавшая пол колёса автомобиля пожилая женщин получила повреждения от которых скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.