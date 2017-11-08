Беспрецедентная операция: в Молдове проводится 170 обысков

«К настоящему моменту завершены более 70 обысков в нескольких районах страны. В результате задержаны 19 человек и изъяты свыше 20 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма синтетических наркотиков, 7 килограммов марихуаны, 5 килограммов растений мака, 2 килограмма этноботанических наркотиков, 650 таблеток экстази, героин и конопля», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.