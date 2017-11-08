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11:58 (мск), источник: Sputnik.md

Беспрецедентная операция: в Молдове проводится 170 обысков

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В среду прокуроры различных районов Молдовы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований и правоохранители столицы проводят 170 обысков в рамках борьбы с наркотиками.

Источник: Sputnik.md

«К настоящему моменту завершены более 70 обысков в нескольких районах страны. В результате задержаны 19 человек и изъяты свыше 20 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма синтетических наркотиков, 7 килограммов марихуаны, 5 килограммов растений мака, 2 килограмма этноботанических наркотиков, 650 таблеток экстази, героин и конопля», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, в ходе обысков также найдены три хранившихся незаконно пистолета, 200 боевых патронов и более полумиллиона леев.

Согласно оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков достигает 8,5 миллиона леев.

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