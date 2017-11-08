Четыре человека погибли в ДТП с новосибирским автобусом в Алтайском крае

ДТП произошло сегодня утром на трассе в Алтайском крае. По предварительной информации, водитель «Тойоты» не справился с управлением на виадуке и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с рейсовым автобусом. Затем автомобиль отбросило. Произошло второе столкновение с «Рено». На месте погибли 4 человека — водитель и пассажиры Тойоты. Известно, что все они военнослужащие Алейской бригады. Также в ДТП травмы получили двое мужчин и женщина, находившиеся в автомобиле «Рено». Они госпитализированы. В пассажирском автобусе никто не пострадал. По словам сотрудников краевого ГИБДД — на Тойоте была летняя резина. А на трассе — сильный гололёд. Сейчас проводится проверка.