Спасатели прекратили активные поиски последнего утонувшего на Аргазинском водохранилище

Трагедия произошла 1 ноября 2017 года. Пятеро человек отплыли на лодке на 500 метров от берега. Судно перевернулось. На помощь пострадавшим подоспела другая лодка, в которой находились двое рыбаков. Они взяли людей на борт, однако судно не выдержало перегруза.

На берег смогли выбраться только двое мужчин, остальные пять человек пропали. В настоящее время спасатели нашли тела четверых погибших. Один из низ — директор челябинского агентства недвижимости «Мастер Проф» Алексей Летунов. Известно, что он с друзьями ежегодно посещал водохранилище, чтобы помянуть погибшего здесь восемь лет назад друга — начальника агентства недвижимости «Риэл Престиж» Владимира Дорохина.